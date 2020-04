Venezia, Dionisi: "Sacchi e Zaccheroni? Solo un caso che siamo nati lo stesso giorno"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato a La Nuova Venezia del proprio compleanno, caduto ieri in pieno stop causa Coronavirus, e del futuro prossimo: "È solo una casualità che io sia nato lo stesso giorno di Sacchi e Zaccheroni. Da quando ho iniziato ad allenare, mi ricordano in tanti questa coincidenza, però ce ne passa tra il sottoscritto, ancora agli inizi, e la carriera che hanno costruito i miei colleghi. - conclude Dionisi - Siamo tutti in attesa di nuove comunicazioni, le decisioni non le prendiamo noi, devono essere prese dall’alto".