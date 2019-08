© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha commentato in conferenza la sconfitta interna contro la Cremonese: "Sono molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo fatto una ottima partita contro un avversario che sappiamo che ha obiettivi diversi dai nostri. Il risultato ci sta stretto, sapevamo che potevamo soffrire la loro fisicità nelle palle inattive, e così è stato - riporta Trivenetogoal.it -. Preso il goal da angolo, ma anche noi abbiamo segnato dal corner. Il loro raddoppio è nato da una splendida punizione. Il coraggio nei duelli non ci è mancato. Se qualcuno mi avesse detto che all’esordio avremmo giocato così, avrei messo la firma, ovviamente non per il risultato finale. Comunque io sono fiducioso. I ragazzi a fine partita era delusi, lo erano anche alla fine del primo tempo, figuriamoci dopo aver perso. Sono contento per l’appoggio che ci hanno dato durante e alla conclusione della gara".