L'avventura in laguna di Gianni Fabiano, attaccante classe '84, è da considerarsi terminata. Il numero 10 arancioneroverde, che in questa stagione è sempre rimasto ai margini della prima squadra, da domani si allenerà con il San Donà club che milita in Serie D. Questo il comunicato:

"Venezia FC comunica che a partire da domani martedì 26 marzo e fino al termine della stagione sportiva in corso, il giocatore Gianni Fabiano si allenerà con nulla osta presso la SSD Calcio San Donà".