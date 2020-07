Venezia, Firenze: "Peccato per come è finita. Siamo tutte lì e dovremo lottare fino alla fine"

Autore del gol del momentaneo vantaggio del Venezia, Marco Firenze si è così espresso analizzando il pareggio raccolto nella sfida contro il Pescara: "Eravamo in totale controllo, l'espulsione ha cambiato tutto. Peccato per come è finita, abbiamo ancora quattro partite da affrontare e dovremo lottare fino alla fine, siamo tutte lì. Sono venute a mancare energie visti i tanti impegni ravvicinati, ma è un discorso che vale anche per l'avversario".

Sullo Spezia, prossimo avversario dei lagunari

"Sono una delle migliori squadre del campionato che esprime un grande calcio. Sarà difficile, loro hanno un obiettivo importante ma anche noi non siamo da meno".

