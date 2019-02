© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'unico match di Serie B in programma domenica è quello fra Livorno e Venezia. Da casa dei lagunari arrivano le parole di Agostino Garofalo a due giorni dalla sfida del Picchi (fonte TrivenetoGoal.it): “Il turno di riposo ci ha caricato. Ne abbiamo approfittato per ricaricare le energie, lavorando bene e preparando al meglio la trasferta di Livorno. Siamo pronti per affrontare una gara che per noi conta molto. Si tratta di una partita che vale sei punti perché ci permetterebbe di allontanare la zona calda. Ho guardato il match che il Livorno ha perso a Lecce, dopo essere stato avanti per 2-0. Meritavano sicuramente di più, hanno giocato in maniera eccelsa, proponendo un calcio offensivo e molto interessante. Certo, l’assenza di Diamanti è un punto di vantaggio per noi perché si tratta di un giocatore unico, dotato di un sinistro veramente magico da cui parte ogni loro trama. E’ una settimana davvero impegnativa in cui affrontiamo tre squadre molto forti. Saranno sette giorni di fuoco, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e in questo senso la nostra priorità è il Livorno e la battaglia del Picchi”.