Venezia, in arrivo Lombardi dalla Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Venezia ha trovato il calciatore giusto per sostituire Marcello Falzerano, passato al Perugia nei giorni scorsi. Si tratta di Cristiano Lombardi, centrocampista offensivo che può agire sia sulla fascia sia in posizione centrale, della Lazio. Il classe ‘95, come rivela Trivenetogoal.it, sarebbe a un passo dalla firma con il club lagunare.