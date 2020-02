vedi letture

Venezia, Lupo: "La visita di Niederauer alla squadra? Un segnale concreto"

Ancora un americano alla guida del Venezia, con l'ex Ad della Borsa di New York, Duncan Niederauer, che farà la spola tra gli Stati Uniti e la laguna. Il nuovo patron arancioneroverde ha incontrato ieri squadra e staff tecnico, con il Ds Fabio Lupo che, dalle colonne del Corriere del Veneto, ha commentato così la visita del neo presidente: "La squadra ha gradito molto questo gesto e il fatto che il presidente abbia voluto subito dare un segnale concreto alla squadra, in una situazione di discontinuità ai vertici del club, ha portato sicurezza. Sappiamo bene com’è avvenuta questa svolta e sappiamo anche che tutto sommato, per noi, non cambia poi tanto. Abbiamo i nostri riferimenti, che c’erano anche prima, che ci sono anche adesso e che ci saranno fino al termine della stagione, anche dal punto di vista tecnico. Niederauer ha salutato la squadra e ha invitato al massimo impegno sulla strada dell’obiettivo di mantenere la categoria, che rimane la nostra priorità".