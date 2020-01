Venezia, Lupo su Aramu: “Incedibile, salvo proposte indecenti

“Aramu è incedibile, ma se arrivasse una proposta indecente potremmo anche valutarla”. Parla così a La Nuova Venezia il direttore sportivo dei lagunari Fabio Lupo ha fatto il punto sul mercato ribadendo che non ci saranno rivoluzioni: “Un mese fa avevo detto che questa rosa non sarebbe stata rivoluzionata a gennaio, non ho cambiato idea, potranno esserci degli aggiustamenti, anche perché quello di gennaio è il mercato delle occasioni. Gli attaccanti? Senesi lo vorrebbe mezza Serie C, sono arrivati interessamenti per Bocalon e Di Mariano, anche per Montalto, non sapendo che avendo giocato in Coppa Italia con la Cremonese, in Italia o rimane al Venezia oppure torna a Cremona. - conclude Lupo con un pensiero per le date del mercato - Io chiuderei prima che partissero i campionati, ma questo è il regolamento”.