Venezia, Lupo su Zuculini: "È pieno di motivazioni, ragazzo straordinario"

Approda in arancioneroverde Zuculini. E nel giorno della sua presentazione, come riferisce trivenetogoal.it, il Ds del Venezia Fabio Lupo ha così commentato il suo arrivo in laguna:

“L’operazione Zuculini è un’idea di Joe Tacopina, l’ho condivisa volentieri perché ho visto un ragazzo pieno di motivazioni e che ha visto qualcosa in noi. È fondamentale per chi deve stare qui a Venezia avere le motivazioni giuste. È conosciuto come un giocatore di corsa, ma in realtà è un ragazzo straordinario”.