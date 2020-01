Venezia, Molinaro si presenta: "Non mi sento un calciatore al capolinea"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla sede del Venezia arrivano alcune dichiarazioni di Cristian Molinaro. Il terzino si è presentato alla nuova piazza. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “Sono felice di essere qui, è una possibilità nata negli ultimi giorni e mi fa piacere che si sia concretizzata. I punti in testa sono uno scontro con Fiordaliso? Ringrazio Lupo, Ortoli e il presidente, a ottobre i contatti si sono intensificati e poi a gennaio eccomi qui. Voglio contribuire a risollevare il Venezia. La possibilità prima è di potermi allenare, ringrazio l’Atletico Fiuggi Terme mi ha dato la possibilità di fare la settimana tipo. La carta d’identità dice 36, ma l’evoluzione umana va in senso opposto e per noi vecchietti è più difficile stare sulla cresta dell’onda. Sono in forma e in forze, sono pronto a ripartire”