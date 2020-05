Venezia, Niederauer: "Pronti a terminare la stagione se ci sarà chiesto. Obiettivo salvezza"

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato a Il Gazzettino della ripartenza della Serie B ponendo qualche dubbio sull'effettivo ritorno in campo: “Credo che prima di considerare la possibilità di far tornare in campo gli 80 club di B e C, bisognerebbe verificare se la A sia in grado di ripartire con successo e in sicurezza. Considerato il modo in cui sono distribuite le finanze legate al calcio italiano, i club di Serie A sono gli unici in grado di sostenere le spese generate dai protocolli richiesti. - continua Niederauer – Rispettiamo la decisione federale e se ci verrà chiesto di tornare in campo lo faremo anche se non è il massimo dover giocare nei mesi estivi e senza tifosi, anche se sono scelte comprensibili. Noi stiamo già lavorando alla nuova stagione, ma ora il nostro obiettivo immediato è la salvezza”.