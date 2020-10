Venezia-Pescara 4-0, le pagelle: Aramu e Maleh ispirati, troppi errori per gli abruzzesi

vedi letture

Venezia-Pescara 4-0

Marcatori: 45'+1 Aramu, 47' Forte, 81' Maleh, 90'+3 Karlsson

VENEZIA

Lezzerini 6 - Si dimostra reattivo nei rari momenti in cui il Pescara arriva al tiro.

Mazzocchi 7 - E' un motore inarrestabile sulla fascia destra, le principali azioni offensive partono dalle sue percussioni. Implacabile.

Ceccaroni 6 - Controlla con attenzione le iniziative del Pescara e non disdegna qualche incursione in avanti.

Modolo 6 - Presidia il centro dell'area concedendo pochissimo agli avversari.

Molinaro 6,5 - Grande spinta accompagnata da attenzione ed efficacia difensiva. Prestazione di grande sostanza. Dal 32' s.t.: Marino 6 - Viene mandato in campo da Zanetti per fare rifiatare Molinaro. Poche le occasioni in cui si deve preoccupare delle iniziative avversarie.

Fiordilino 6 - Il meno in evidenza nel trio di centrocampo, ma dà comunque il suo contributo. Dal 40' s.t.: Rossi n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Vacca 6,5 - Lotta e recupera palloni preziosi nel cuore del centrocampo, anche se si prende qualche rischio di troppo quando, nonostante sia già ammonito, continua a mettere una certa irruenza nei contrasti. Dal 24' s.t.: Črnigoj 6 - Non entra subito in partita, ma nel finale cerca la gloria personale con un tiro dalla distanza che Fiorillo devia sul fondo.

Maleh 7 - Incassa parecchi colpi da parte dei marcatori avversari che non fanno complimenti quando si tratta di fermare le sue accelerate sulla sinistra. Il suo talento emerge in particolare nella ripresa quando segna un gol di rapina ma soprattutto piazza un assist sontuoso per Karlsson.

Aramu 7 - Scalda i guantori a Fiorillo con un gran tiro dalla bandierina, ma è nel recupero del primo tempo che riesce a pungere veramente prendendo il tempo a Bocchetti e depositando in rete. Dal 32' s.t.: Bjarkason n.g. - Entra quando la partita è ormai saldamente in mano al Venezia.

Forte 7 - Ad inizio secondo tempo segna il gol a freddo che taglia letteralmente le gambe al Pescara. Dopo essersi sbloccato sfiora anche il raddoppio ma trova sulla sua strada un grande Fiorillo. Dal 22' s.t.: Karlsson 6,5 - In poco più di mezz'ora fa vedere alcune giocate interessanti e si fa trovare pronto per ribadire in rete il cross al volo di Maleh.

Johnsen 7 - Nella buona prestazione del norvegese è lodevole in particolare l'intraprendenza con cui cerca la giocata, spesso in collaborazione con i compagni. Crea superiorità numerica e colpisce ben due legni. Meriterebbe il gol per quanto espresso in campo.

PESCARA

Fiorillo 7 - E' tra i migliori in campo nonostante il risultato. Può fare poco in occasione delle reti del Venezia, in compenso evita un passivo più pesante con alcuni interventi decisivi.

Balzano 5 - Le fasce del Pescara soffrono molto l'intraprendenza degli esterni arancioneroverdi. Maleh e Johnsen trovano troppo campo libero per le loro giocate. Dal' 1 s.t.: Ventola 5,5 - Viene scelto da Oddo per rinforzare la difesa ma fa altrettanta fatica a tenere il passo di un indiavolato Johnsen.

Drudi 5,5 - Cerca sempre di intervenire in modo pulito, contro un parco attaccanti piuttosto esperto ed ispirato. Alla lunga però il Venezia trova il modo di sfondare.

Bocchetti 5 - L'impegno c'è, ma qualche errore di troppo spiana la strada agli avversari. Sfortunato in occasione della deviazione che consegna a Maleh la palla del 3-0.

Nzita 5 - Troppo preso dalla fase offensiva, concede delle autostrade sulla sinistra che Mazzocchi sfrutta senza farsi pregare. Forse è un po' eccessiva la seconda ammonizione.

Omeonga 6 - I limiti del centrocampo del Pescara emergono soprattutto in fase di possesso, quando manca la giocata che permetta agli abruzzesi di proporsi con efficacia in avanti. Ha il merito di essere uno degli ultimi a mollare.

Diambo 5,5 - E' l'autore di una delle occasioni migliori per il Pescara, su cui Lezzerini deve intervenire d'istinto. Oltre a questo, sono poche le iniziative degne di nota. Dal 21' s.t.: Busellato 5,5 - Ha sicuramente più esperienza del compagno, ma entra quando il Pescara è già sulle gambe.

Memushaj 5,5 - Si inventa qualche colpo ad effetto ma l'impressione è che siano talvolta giocate fini a se stesse. I marcatori del Venezia lo imbrigliano. Dal 13' s.t.: Masciangelo 5,5 - Non cambia molto il volto del centrocampo pescarese.

Galano 6 - Mostra lampi di classe alternati però a momenti di minor brillantezza. A questo Pescara servirebbe qualcosa in più. Dal 22' s.t.: Belloni 5,5 - Si vede solo a sprazzi, si trova spesso un po' isolato.

Riccardi 6 - Alla sua prima da titolare sfoggia grande personalità, specialmente nei duelli con gli avversari, e alcune ottime giocate. Dal 1' s.t.: Bocic 6 - Entra bene in partita e cerca di dare imprevedibilità negli ultimi 30 metri. Le occasioni sono poche, ma si impegna per sfruttarle al meglio.

Capone 5 - Riesce raramente a rendersi pericoloso, il Pescara fatica in particolare a trovare la profondità e la difesa del Venezia limita al massimo gli spazi concessi.