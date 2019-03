© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Successivamente alla sconfitta del Venezia al Penzo contro il Perugia è andata in scena una contestazione da parte della tifoseria lagunare. A parlare con la Curva Sud sono andati il club manager Paolo Poggi, il ds Valentino Angeloni e un gruppo di giocatori, fra i quali Maurizio Domizzi, Agostino Garofalo e Simone Bentivoglio. Dalle colonne de La Nuova Venezia arrivano le parole di Poggi al termine del confronto: "È giusto metterci la faccia in momenti come questi, il dialogo è sempre la miglior soluzione quando le cose non girano bene. Sono convinto che se fossimo andati all’intervallo in parità, avremmo assistito a un’altra partita, forse con un epilogo diverso. Il secondo gol del Perugia, più del primo o il rigore fallito, ci ha tagliato le gambe