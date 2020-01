Venezia, rosa da non stravolgere: pochi accorgimenti per qualche ritocco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da fuori guardino pure la classifica o i 3 punti in 6 partite prima di vincere a Perugia. Io però so ciò che il nostro mister sta facendo e costruendo con questi ragazzi, noi ci guardiamo dentro perché possiamo crescere ancora molto": parole di Fabio Lupo, Ds del Venezia, rilasciate alcuni giorni fa a Il Gazzettino.

Dichiarazioni sibiline, dalle quale traspare però la fiducia massima che la dirigenza lagunare ha nella propria rosa. Che non sarà quindi stravolta in questo mercato di gennaio.

La situazione di Aramu - Non solo la SPAL, ci sono altri club che stanno attenzionando Mattia Aramu, dichiarato in sostanza incedibile, almeno fino a giugno, dal Venezia. Chiaramente, ci fossero però proposte di sostanziosa entità, il club lagunare valuterebbe attentamente il tutto, ma per il momento niente sembra muoversi nell'indirizzo di una separazione tra le parti.

Cessioni evitabili - Non sono una priorità le cessioni, anche se potrebbero essere accontenti eventuali profili che esprimano la volontà di lasciare il club. Ovviamente, però, non mancano richieste, e Francesco Di Mariano e Riccardo Bocalon sono seguiti con interesse dalla B e da alcune squadre di alta Serie C: i due però non sono ora sulla lista dei partenti, e probabilmente non lo saranno.