Venezia, Rossi: "Sono pronto. Salerno? Senza tifosi sarà un vantaggio"

© foto di Federico Gaetano

L’attaccante del Venezia Alessandro Rossi ha parlato del suo prossimo ritorno in campo dopo uno stop di oltre un mese: “Per Salerno penso di farcela, se Cosmi vorrà darmi una chance io ci sarò. Il mister ci sta dando tanto dal punto di vista spirituale e l’ho visto anche nei miei compagni. L’esonero di Zenga mi è spiaciuto anche a livello personale perché era lui che mi aveva voluto qui a Venezia. L’Infortunio? Ero in panchina col Perugia, qualcuno mi aveva consigliato anche di operarmi ma ho scelto un fisioterapista che ha optato per una terapia conservativa, asino come sono non volevo fermarmi, invece ho capito che era necessario. - continua Rossi come riporta Trivenetogoal.it - Tutti adesso dobbiamo dare qualcosa in più, la responsabilità ce l’abbiamo dentro e dobbiamo tirarla fuori. Vogliamo uscire da questa situazione, ho saputo che i tifosi della Salernitana non sosterranno la squadra, se così sarà sicuramente sarà un vantaggio per noi”.