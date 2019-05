Venezia, Scibilia: "Cambio di rotta incredibile. Da Gravina parole gravi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato in conferenza stampa al fianco di Serse Cosmi e Matteo Bruscagin per fare il punto sulla situazione dopo la decisione di far disputare i play out: “Ci erano state date tutte le rassicurazioni possibili e immaginabili che saremmo stati salvi. È stata resa esecutiva la decisione di primo grado del TFN, sono stati fatti giocare i play off e annullati i play out. Adesso in due giorni ci viene comunicato che dobbiamo scendere in campo a 20 giorni dalla fine del campionato e in spregio a qualsiasi regolamento. Un cambio di rotta incredibile del presidente Balata che decide i play out senza convocare il Consiglio Direttivo come da statuto. - continua Scibilia rispondendo a Gravina come riporta Trivenetogoal.it – Ho letto le sue parole in cui minacciava sorprese per coloro che cercheranno di tutelare i propri diritti, sono dichiarazioni gravi e voglio pensare che siano state riportate in maniera errata anche se non sono state ancora smentite. Siamo vittima di un sistema che vede il Venezia come agnello sacrificale. Dopo tre giorni eravamo pronti a giocare lo spareggio, ma ci è stato detto che non dovevamo farlo, ora a 20 giorni di distanza cambia improvvisamente tutto. La società è pronta a tutelarsi in ogni sede, Cosmi e i giocatori faranno le loro valutazioni”.