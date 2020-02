vedi letture

Venezia, solo spavento per Fiordaliso: il colpo al volto non lascia postumi

Solo un grande spavento per il difensore del Venezia Alessandro Fiordaliso, uscito in barella dal terreno dell' "Arena Garibaldi" nel corso del match di sabato contro il Pisa: il classe '99 di proprietà del Torino, come riferisce in una nota ufficiale il club lagunare, ha ricevuto un colpo nella zona frontale/nasale del volto, riportando una ferita che non ha necessitato di punti di sutura.

Alla ripresa degli allenamenti, fissata per quest'oggi alle 14:30, il giocatore sarà regolarmente a disposizione di mister Dionisi.