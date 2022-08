ufficiale SPAL, dalla Cremonese arriva il difensore Fiordaliso a titolo definitivo

Un nuovo acquisto per la SPAL, che negli scorsi minuti ha depositato in Lega il contratto di Alessandro Fiordaliso, difensore classe '99 che lo scorso anno ha conquistato la Serie A con la Cremonese. Fiordaliso si trasferisce a Ferrara a titolo definitivo, come raccontato ieri.