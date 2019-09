© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato dopo il ko contro il ChievoVerona dal ritiro della squadra: “L’espulsione di Aramu è stata giusta, ha commesso un errore e messo in difficoltà la squadra che comunque ha disputato una grande partita. Sono sicuro che continuando così i risultati arriveranno, sento molto entusiasmo rispetto allo scorso anno, la gente crede in noi, in questo allenatore e in questo direttore sportivo. L’anno scorso non c’era la mentalità giusta, non c’erano i risultati, quest’anno vedo un atteggiamento completamente diverso. - continua Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - I tre punti sono la cosa più importante e i risultati delle prime di campionato non sono ottimali, ma apprezzo quello che vedo e mi piace la mentalità del gruppo. Mi aspetto che nelle prossime gare arrivino molti punti”.