Venezia, Tacopina: “Pochi tifosi? Non capisco perché. VAR necessario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del club il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato anche dell’importanza che rivestono i tifosi nella corsa salvezza chiedendo maggiore partecipazione: “Abbiamo tre gare in sei giorni ed è un’opportunità per conquistare punti importanti e ritrovare la spinta necessaria per affrontare il finale di stagione. Mi spiace per la risposta che ci hanno dato i tifosi, non mi riferisco ovviamente a chi è sempre presente e conferma ogni giornata il suo amore sconfinato per il club, però non è possibile che in Serie D contro il Mestre ci fosse lo stadio pieno così come per il derby in Serie C contro il Padova, mentre ora che stiamo lottando per mantenere la Serie B ci siano le tribune vuote. Stiamo giocando gare che per noi sono fondamentali e se anche in queste ultime quatto uscite casalinghe lo stadio sarà vuoto per me sarà una sconfitta. I ragazzi hanno bisogno dell’appoggio dei propri tifosi, non si può criticare la squadra quando poi neanche la si supporta. Contro il Palermo, una delle migliori squadre del campionato, mi sarei aspettato uno stadio colmo, invece non è stato così. - continua Tacopina parlando poi del VAR – Ritengo necessario che si inserisca il VAR anche in Serie B, non è possibile perdere così tanti punti per sviste arbitrali. Il VAR deve servire per aiutare i direttori di gara che quando prendono una decisione è perché sono convinti di aver ragione. Invece è necessario che ci sia una chiamata da chi analizza le immagini, in modo da poter cambiare la decisione del direttore di gara se errata”.