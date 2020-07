Venezia, tegola per Molinaro: sublussazione alla spalla destra. Incerti i tempi di recupero

Brutta notizia in vista del finale di stagione per il Venezia. Come riporta TrivenetoGoal.it, infatti, Christian Molinaro, terzino della formazione di Alessio Dionisi, ha rimediato una sublussazione alla spalla destra e salterà sicuramente la trasferta di Benevento. Incerti i tempi di recupero, che comunque non saranno brevi.