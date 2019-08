Venezia, tegola Suciu: out 20 giorni dopo l'intervento al menisco

© foto di Andrea Rosito

"Il Venezia FC comunica che in data odierna il centrocampista Sergiu Suciu si è sottoposto presso la clinica Fornaca di Sessant ad un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento è andato a buon fine ed il giocatore recupererà in 20 giorni". Questa la nota del club lagunare sul centrocampista romeno che quindi salterà le prime due gare di campionato contro Cremonese e Trapani per poi rientrare dopo la pausa per le nazionali.