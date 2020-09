Venezia-Vicenza, le formazioni ufficiali: Giacomelli out. Lagunari con Capello-Bocalon

Il tecnico del Venezia Zanetti si affida a gran parte della vecchia guardia e tiene inizialmente in panchina i tanti stranieri arrivati in estate. Davanti c'è il tandem Bocalon-Capello con Aramu alle loro spalle, mentre in mezzo al campo Taugourdeau è il regista. Dietro Ceccaroni al centro con Ferrarini e Felicioli esterni. Il Vicenza rinuncia inizialmente a capitan Giacomelli con Gori al fianco di Guerra in avanti. Dalmonte e Vandeputte sono gli esterni di centrocampo nel 4-4-2 scelto da Di Carlo. In difesa Bruscagin a destra con Cappelletti al fianco di Padella. Queste le formazioni ufficiali:

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Felicioli: Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Capello, Bocalon. Allenatore: Zanetti

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Guerra. Allenatore: Di Carlo