Venezia, Zanetti: "Completato un piccolo capolavoro. Allenare questo gruppo è un piacere"

Non cambia il risultato al termine del recupero degli ultimi trenta minuti di Venezia-Empoli, con i lagunari che hanno legittimato il vantaggio costruito nella partita di ieri. Queste le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, riportate dai canali ufficiali del club: "Ho scelto di ricominciare la partita con gli stessi giocatori con cui era terminata perchè stavamo bene fisicamente; inoltre ho parlato con i ragazzi e tutti mi hanno dato la stessa risposta, volevano scendere in campo perchè volevano completare il piccolo capolavoro che hanno fatto ieri ed oggi hanno strameritato. Ci aspettavamo pressione da parte dell’Empoli però anche noi abbiamo creato diverse situazioni da gol e credo che la vittoria sia legittima contro una squadra molto forte. Per vincere partite come queste servono tante componenti, da quelle tattiche a quelle mentali e noi abbiamo fatto del nostro meglio. Speravo in un inizio di campionato del genere, perchè abbiamo fatto bene sin dalle prime partite, ottenendo risultati importanti. C’è un feeling importante tra me e la squadra, allenare questo gruppo è un piacere".