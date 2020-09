Vicenza, apertura dell'Empoli alla cessione di Provedel. I berici riflettono

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it l’Empoli avrebbe fissato il prezzo per il portiere Ivan Provedel, obiettivo di mercato del Vicenza. Il club toscano è pronto a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 300mila euro in caso di promozione in Serie A del club veneto che ora sta riflettendo sul da farsi.