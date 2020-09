Vicenza, chiesto Mastinu allo Spezia. Ma al momento club e giocatore dicono no

Il Vicenza guarda in casa Spezia per rinforzare l'attacco. Il profilo di Andrey Galabinov piace sempre, anche se ingaggio e problemi fisici frenano un po' l'entusiasmo, ma nelle ultime ore il club berico sembra aver virato sull'esterno Giuseppe Mastinu avanzando una prima richiesta per averlo in prestito. Al momento però i liguri hanno chiuso a questa possibilità e anche lo stesso calciatore, che andrà in scadenza nel 2021, non ha intenzione di muoversi. Se però dovesse arrivare il rinnovo del contratto allora si potrebbe aprire uno spiraglio per vedere il sardo con la maglia biancorossa come riferisce Tuttosport.