Vicenza, dalla Slovenia spunta Vizinger del Celje. Piace anche Falcinelli del Bologna

Un terzino per fascia, un portiere e un attaccante. Sono queste le priorità sul mercato per il Vicenza neo promosso in Serie B evidenziate dal Corriere del Veneto. Sul fronte attaccanti piacciono Francesco Forte, autore di un'ottima stagione con la Juve Stabia, Tommaso Biasci del Carpi e Diego Falcinelli del Bologna appena rientrato dalla sfortunata esperienza al Perugia. Dall'estero, invece, è emerso il nome di Dario Vizinger, 22enne croato del Celje in Slovenia.