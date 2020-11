Vicenza, Di Carlo: "Finalmente i tre punti! Abbiamo gruppo di uomini veri"

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto 1-0 dai biancorossi contro la Cremonese. Queste le sue parole riprese da trivenetogoal.it: "Finalmente sono arrivati i tre punti, speriamo possano dare forza e fiducia un po' a tutti. Abbiamo un gruppo di uomini veri, questa settimana abbiamo lavorato bene e ci siamo compattati: oggi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, la vittoria è meritata ed è giunta in una partita difficile. Dedico il successo a tutti i membri dello staff e ai calciatori positivi al Covid-19; sono contento per Padella perché la scorsa settimana ha commesso un errore mentre oggi ci ha permesso di vincere".

"Può essere la partita della svolta, dobbiamo combattere un'altra partita che è quella del Coronavirus e per farlo dovremo essere tutti uniti. Oggi ho visto un centrocampo tosto come piace a me, solido e aggressivo: tutti gli uomini hanno dato il proprio contributo ed è un segnale positivo. La sostituzione di Gori? Volevo più personalità, esperienza e freschezza e la cosa è andata abbastanza bene: Alessandro Marotta si è allenato bene in settimana e volevo dargli una possibilità, inoltre su di lui sembrava esserci anche un rigore. Con il VAR ci sarà qualche errore in meno, ci danno rigori contro ma non a favore", ha concluso.