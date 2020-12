Vicenza, Di Carlo: "Penalizzati dal risultato, ci è mancato soltanto il gol"

vedi letture

Il Vicenza perde in casa dopo un anno, chiudendo il 2020 con due sconfitte consecutive. Trivenetogoal.it riporta le parole in conferenza stampa del tecnico Domenico Di Carlo dopo il ko di misura con la Virtus Entella.

Cosa non ha funzionato stasera?

“Non siamo riusciti a far gol, nel complesso il Vicenza ha fatto la gara e abbiamo creato sei sette occasioni, loro hanno sfruttato l’unico episodio. Oggi non dovevamo perdere, l’episodio è capitato a loro: abbiamo fatto una gara di spessore, creando gioco e occasioni per tutti i 90′ siamo stati concentrati, con questo atteggiamento e concentrazione vinceremo delle partite perchè oggi secondo me chi meritava di vincere eravamo noi”.

Due sconfitte di fila potrebbero incrinare la fiducia?

“No, la squadra mentalmente sta bene, oggi abbiamo dimostrato che tutti hanno dato il 100%, secondo me la squadra si è espressa bene, il loro portiere è stato il migliore in campo".

Perchè la squadra fatica di più con le dirette concorrenti?

“Oggi il gioco mi è piaciuto tantissimo, ma il risultato ci ha penalizzati, la partita è stata dominata e fatta bene, non abbiamo trovato il gol, ma fa parte del gioco del calcio".

Pagata la poca incisività davanti?

“Gori ha tirato due volte in porta, Longo e Jallow pure. Non siamo stati concreti, ma se continuiamo così arriverà l’incisività".

Cosa serve a questa squadra?

“Recuperare un po’ di infortunati e la condizione mentale, poi valuteremo più in là cosa può servire, ora è presto”.