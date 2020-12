Vicenza, Di Carlo: "Potevamo vincere, ma il pareggio è giusto. Il Monza va rispettato"

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, è intervenuto al termine del pareggio contro il Monza. Ecco le dichiarazioni riportate da trivenetogoal: "Il Vicenza ha dato continuità ai risultati: è un buon punto, dopo il gol subito siamo stati un po’ timorosi, mentre nel secondo tempo ho detto ai ragazzi di mettere un po’ più di coraggio in campo. Grazie ai cambi siamo stati più propositivi e abbiamo pareggiato, potevamo anche vincere la partita. Penso che il pareggio sia giusto perché il Monza va rispettato e ci ha dato filo da torcere".

Gara più difficile rispetto ad Empoli?

"Sì perché era la seconda partita. Questo è pareggio che serve per la classifica e per il morale, bisogna valorizzare il tutto con una vittoria. Raggiunto il pareggio la squadra non ha rinunciato a giocare, i cambi hanno dato sostanza".

Quanto c’è dello spirito di Di Carlo in questo Vicenza?

"Il Covid ci ha dato la possibilità di unirci ancora di più come gruppo, abbiamo capito la serie B come va giocata, ho detto di alzare il ritmo e aggredire più in alto senza andare in orizzontale".

Cosa significa aver pareggiato in casa con due delle squadre più forti della B?

"Il campionato è questo, domenica abbiamo una partita con il Cosenza e dovremo fare noi la gara. Il punto lo dedico al gruppo e ai tifosi che sono a casa, è un pareggio fatto con il cuore. Dalmonte? Ha fatto una giocata di qualità, sa che può migliorare ed è già entrato nel gruppo".