Vicenza, Di Carlo: "Salvezza il prima possibile. Venezia? Può essere la sorpresa della B"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Venezia in programma questo pomeriggio: Come ogni anno ci sono sempre due partite in cui si gioca in contemporanea al calciomercato. L’importante è aver raggiunto gli obiettivi prefissati inizialmente, avere una squadra consolidata e poi per ciò che riguarda il mercato quello che verrà vedremo cosa ci porterà. Abbiamo una base forte da cui siamo ripartiti e siamo pronti per questo inizio. La Serie B ci mancava da un po' di anni e quindi siamo determinati a dare il meglio e andare a Venezia per portare via punti. Modulo? Mi interessa più l’elasticità che il modulo in sé e per sé. Sia che si parta con il 4-4-2 sia con il 4-2-3-1, voglio una squadra mobile e non statica, che abbia intensità e aggressività. - continua Di Carlo come si legge sul sito del club - Venezia? Ha fatto un bel precampionato, è allenato da un allenatore che secondo me ha tutte le qualità per arrivare in Serie A e che fa giocare bene le proprie squadre. Quest’anno hanno lavorato bene anche come società prendendo buoni giocatori fra cui Forte che lo scorso anno è stato capocannoniere. Possono essere la sorpresa del campionato. Obiettivi? Il primo è consolidarci in questa categoria ottenendo la salvezza il prima possibile, per farlo servirà continuità in un campionato difficile per tutti con squadre che hanno fatto mercato importanti. Per noi questa è una categoria nuova visto che manchiamo da un po', mentre altre sono abituate perché ci giocano già da 5-6 anni, dobbiamo essere bravi a conquistare i punti e goderci questa Serie B”.