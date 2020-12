Vicenza, Jallow: "Gol, assist e vittoria dedicati a Paolo Rossi"

Dopo la vittoria sul Pescara arrivata grazie anche alla sua prestazione, un gol e un assist, l’attaccante Lamin Jallow ha voluto dedicare la vittoria allo scomparso Paolo Rossi: “Questo gol e questo assist, così come il successo, li dedico a Paolo Rossi. Sono molto felice di questa prestazione perché sono stato fermo due mesi per un problema al ginocchio e poi è arrivato il Covid e ho sofferto tantissimo. - continua Jallow come riporta Trivenetogoal.it - Ora spero di poter fare molti altri gol e fare un grande campionato. L’assist per Meggiorini? Noi ci alleniamo così, ho puntato il difensore, ho visto Meggiorini, che è un grande attaccante”.