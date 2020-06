Vicenza, R. Rosso: "Programmi rispettati, ma è brutto non esultare coi nostri tifosi"

vedi letture

Il patron del Vicenza Renzo Rosso ha raccontato le emozioni per la promozione in Serie B pur spiegando che avrebbe preferito esultare coi tifosi: “Era un momento che avevo già vissuto nella mia mente nei giorni precedenti e ovviamente sono molto felice, è una grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi due anni. Quando abbiamo iniziato ci eravamo prefissati degli obiettivi e tutto sta andando come speravamo. - continua Rosso al Giornale di Vicenza -È brutta la domenica senza calcio, mi mancava respirare l’aria del Menti, sentire la Curva Sud esultare ed il calore dei nostri tifosi. Di Carlo? È suo arrivo ha segnato l’inizio di una nuova era dopo un primo anno di transizione. Budget? La prossima stagione ci mancheranno diversi ricavi dal ticketing alle sponsorizzazioni, sarà un anno in cui comunque occorrerà formulare un budget adeguato che tenga conto di questi diversi aspetti”.