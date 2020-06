Vicenza, Rosso: "Strano programmare con la stagione in corso. Ma può essere un vantaggio"

Intervenuto alla trasmissione radiofonica organizzata dai tifosi del Vicenza, il presidente biancorosso Stefano Rosso ha parlato del futuro annunciando che quando sarà possibile andrà a vedere una partita in Curva Sud, il cuore del tifo berico: “Siamo già al lavoro per il prossimo anno anche se è un po' strano perché non sappiamo quando torneremo in campo e perché la stagione attuale è ancora in corso, ma forse abbiamo un piccolo vantaggio perché possiamo pianificare al meglio. - continua Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Avevamo il desiderio di fare calcio in modo più spinto e Vicenza era la piazza perfetta sotto ogni aspetto. Siamo molto fieri di questo progetto e speriamo di poterlo portare avanti nel tempo, sempre con i nostri modi e la nostra passione, ma senza dimenticare la razionalità. Ritorno dei tifosi allo stadio? Non so quando ci sarà, ma il presidente Gravina ha come missione quella di riaprire gli stadi e io ho fiducia in lui. Spero che faccia questo regalo il prima possibile anche perché io sono in debito con voi tifosi. Ho promesso che sarei venuto a vedere una partita in Curva Sud e ancora non è stato possibile”.