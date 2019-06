Virtus Entella, sei giocatori rientrano dai prestiti per mancato riscatto

Tempo scaduto per i prestiti. La giornata di ieri era l’ultima disponibile per i club che avevano giocatori ceduti a titolo temporaneo per esercitare i diritti di riscatto. Sono diversi i calciatori biancocelesti che sono rientrati alla base. Come riporta l’edizione Levante de Il Secolo XIX, sono ritornati, oltre a Marco Crimi dallo Spezia, Leonardo Gatto dalla Pro Vercelli, Joel Baraye dal Catania, Raul Zucchetti dall’Imolese, Manuel Di Paola dal Monza e Daniele Borra dalla Carrarese.