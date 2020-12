Virtus Entella, Vivarini:"Abbiamo dato tutto, l'importante è rimanere uniti"

Ancora senza vittorie la Virtus Entella nel campionato di Serie B 2020-2021. La squadra di Vincenzo Vivarini ha perso nell'anticipo contro il Pordenone, a decidere è stato un gol su rigore di Diaw: "Abbiamo dei problemi importanti ma la squadra oggi ha messo carattere, intensità e cattiveria- ha detto il tecnico dell'Entella in zona mista- purtroppo il momento è particolare e giocando ogni tre giorni facciamo fatica a lavorare. Noi dobbiamo diventare squadra, bisogna dare continuità alle prestazioni. Fino all'ultimo abbiamo provato a ribaltare la gara, anche guardando gli episodi non siamo in un periodo fortunato: niente gira a nostro favore. In più non siamo fortunati con gli infortuni, appena recuperiamo un giocatore se ne ferma un altro. Dobbiamo rimanere uniti e uscire da questo periodo negativo".