Zanetti: "Il mio Ascoli assomiglia a una Mustang. Puntiamo ai play off"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti, il più giovane su una panchina di Serie B, ha parlato dell’avvio di campionato che vede i bianconeri in vetta alla classifica: “Io credo nel lavoro, nei sacrifici. Solo così puoi sperare che il destino venga dalla tua parte. Dopo 12 anni sono tornato qui è ho trovato una società nuova, che è cresciuta tanto basti pensare al centro sportivo che allora non c’era. E poi i tifosi sono sempre caldi. Il primato? Risultati sudati, ma meritati. La B è tosta in certi momenti bisogna saper tenere botta, in altri abbiamo la prepotenza giusta per segnare tanti gol. - continua Zanetti – A che auto assomiglia la mia squadra? Una muscle car, con tanti cavalli ma non ancora di lusso. Direi una Mustang. Obiettivo? I play off, dobbiamo restare lucidi”.

Spazio poi al proprio cammino da allenatore iniziato a 32 anni quando smise con la Reggiana per un infortunio e iniziò il proprio cammino al fianco di Colombo. Con Ventura, Somma e Giampaolo colleghi che stima e da cui prova a rubare idee. E la vittoria della Panchina d’oro di Serie C: “Grande gioia, perché votano i colleghi. Chi meglio di loro può giudicare? Sono stato il più giovane della storia. Non me l’aspettavo, quando mi hanno chiamato pensavo a uno scherzo”.