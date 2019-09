Ad Catania: "Marchese, Bucolo e Biagianti verso la risoluzione"

© foto di Federico Gaetano

Novità in vista in casa Catania. Come ormai è noto, per motivi disciplinari, non sono stati convocati, per la gara contro la Viterbese, il difensore Giovanni Marchese e i centrocampisti Rosario Bucolo e Marco Biagianti, con la loro esperienza in Sicilia che pare essere giunta al termine. A confermarlo a catanista.eu è l'Ad etneo Pietro Lo Monaco: “Abbiamo messo dei paletti e chi non li rispetta sarà punito. I giocatori devono portare rispetto per la società e l’allenatore, e per quello che succede all’interno dello spogliatoio. Marchese, Bucolo e Biagianti saranno messi fuori rosa e fuori lista e su questo non si torna assolutamente indietro. Stiamo lavorando per la risoluzione contrattuale, un caso riguarda Marchese un altro coinvolge Bucolo e Biagianti; abbiamo chiesto risoluzione alla Federazione. Siamo in attesa. Escludo assolutamente che si tornerà sul mercato”.