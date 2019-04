Fonte: Tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Non più di sei calciatori in prestito dai club di Serie A e B per ogni club di serie C. Ma fino a un certo punto. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, nel nuovo regolamento, che la Lega Pro varerà a breve e che cancellerà le liste degli over, dovrebbe esserci un’importante distinzione.

Tra i sei giocatori, infatti, non dovrebbero essere conteggiati i giovani di serie, ovvero calciatori al massimo diciannovenni non ancora in possesso di un contratto professionistico. I millennials, insomma, potrebbero diventare l’oggetto del desiderio dei club di C che vorranno continuare a puntare sui prestiti di A e B.