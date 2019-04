Addio liste in C. La situazione del Pisa: in quattro non di proprietà

© foto di Giovanni Padovani

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Il Monza è stata una delle squadre più attive sopratutto a gennaio dopo il cambio di proprietà e l’arrivo del duo Berlusconi-Galliani. In prestito però la società brianzola vanta solo quattro calciatori: i difensori Adorni e Anastasio e i centrocampisti Palazzi e Bearzotti.

Monza 4:

Andrea Palazzi (centrocampista, Inter)

Armando Anastasio (difensore, Napoli)

Lorenzo Adorni (difensore, Parma)

Enrico Bearzotti (centrocampista, Hellas Verona)