Addio liste in C. La situazione della Reggina: 8 prestiti, tetto sforato

© foto di Andrea Rosito

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito o a titolo definitivo dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Soffermandoci solo sui prestiti in atto analizziamo la situazione delle big della terza serie italiana:

Solo con i prestiti la Reggina di questa stagione avrebbe non solo esaurito i posti per i giocatori provenienti dalle due serie superiori, ma anche sforato il tetto massimo. Sono infatti otto i calciatori a titolo temporaneo in forza al club calabrese che a cavallo dell’anno ha visto anche un cambio di proprietà. Di questi solo uno – Tassi dell’Ascoli – arriva dalla Serie B, mentre gli altri sono tutti di proprietà di club di massima serie.

Reggina 8:

Simone Franchini (centrocampista, Sassuolo)

Matevz Vidovsek (portiere, Atalanta)

Tiziano Tulissi (esterno, Atalanta)

Alessandro Confente (portiere, ChievoVerona)

Cesare Pogliano (difensore, ChievoVerona)

Davide Seminara (difensore, Empoli)

Matteo Procopio (difensore, Torino)

Edoardo Tassi (attaccante, Ascoli)