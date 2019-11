Ag. Floriano: "Testa al Bari, a gennaio semmai parleremo di mercato"

© foto di Andrea Rosito

Con la possibile rivoluzione che potrebbe esserci a gennaio , sembra in bilico la posizione dell'attaccante Roberto Floriano al Bari. Di questo, ai microfoni di tuttobari.it, ne ha parlato il suo agente Giovanni Bia: "Fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, però speriamo che riesca a ricevere più spazio. Penso che tutte le sue qualità si siano viste l’anno scorso a Bari, Roberto non vede l’ora di riuscire a dimostrare di poter dare il suo contributo. Mercato? Adesso siamo concentrati sui risultati e sul percorso del Bari, non pensiamo ad altro. A gennaio si parlerà di tutto, ma ora non è ancora il momento di parlare di mercato”.