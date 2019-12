© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttoc.com il procuratore Vincenzo Pisacane ha parlato del futuro di Alessandro Marotta reduce da una doppietta che ha permesso al Vicenza di battere la Feralpisalò: “Alessandro è un grandissimo professionista, è come il buon vino che invecchia con il tempo. Ha sempre disputato ottime stagioni ed è sempre andato in doppia cifra, purtroppo solo al Catania c’è stato un ridimensionamento, ma si sta riprendendo. - continua Pisacane - In tanti hanno chiamato ma lui vuole restare a Vicenza per vincere il campionato. E poi è stata davvero una guerra portarlo lì. Il diesse Magalini è stato un cane da presa, impressionante, un Cannavaro dei tempi belli, lo ha voluto intensamente. Quindi dopo la grande fatica fatta per poter vestire il biancorosso, direi che non è il caso di farne altre per andare via".