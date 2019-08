© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Paolo Tricoli, agente di Riccardo Martignago, è intervenuto a TuttoC.com per parlare della nuova squadra del suo assistito: "In cadetteria l'interesse c'era ma saremmo arrivati sicuramente agli ultimi giorni di mercato. Abbiamo scelto il club che l'ha voluto di più e che ha fatto un'offerta molto importante. Per un mese e mezzo i direttori Iaconi e Federico, oltre a mister Tedino, l'hanno fortemente cercato e hanno avuto anche la pazienza di aspettarlo e andare incontro alla volontà del giocatore. Mettendo tutto sul piatto, credo sia stato il matrimonio giusto. Martignago è contentissimo della scelta che ha fatto".