Daniele Sorintano, agente di Mattia Rossetti, prospetto offensivo classe '96 in forza alla Sicula Leonzio, si è soffermato sul campionato del proprio assistito e della società meridionale: "Sono molto contento per Rossetti che è ritornato al gol, il ragazzo può ancora dare tanto e dimostrare tutto il suo potenziale. Sono convinto che sarà determinante per le fortune della Sicula Leonzio. I siciliani stanno vivendo un buon momento di forma, visto che hanno raccolto sette punti in tre partite. Parliamo di una società che è un vero modello da seguire, gestita in maniera esemplare da una grande dirigenza dove spicca la figura del direttore Mignemi. Inoltre bisogna fare i complimenti al presidente Leonardi, che è davvero un uomo che rispecchia valori umani e sportivi di grande spessore, ama i propri calciatori come se fossero dei figli, e nutre una passione viscerale per la sua creatura".