Ag. Schiavone: "Col Bari nessuna trattativa lampo, ma lui voleva il club"

Tra gli innesti di spessore del Bari, c'è sicuramente il centrocampista Andrea Schiavone, che, al netto di un esordio ancora da fare, è considerato uno dei pilastri del club. Ai microfoni di tuttobari.com, ha parlato il suo agente, Michele Puglisi: “La scelta di Bari è stata una situazione sulla quale non ha pensato minimamente, quindi come c’è stata la possibilità abbiamo fatto in modo di poterla sfruttare. Il ragazzo è molto contento, si è subito reso conto di essere in una società molto importante, ambiziosa e seria. In realtà non è stata una trattativa lampo, è stato molto bravo Matteo Scala a portarla avanti in un certo modo. Appena ci sono stati i presupposti per poterla definire, è sembrato tutto veloce, ma ci si stava lavorando e alla fine si è fatto”.