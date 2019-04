Albinoleffe, Kuoko: "Il nostro è il girone più difficile dei tre di Serie C"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

L’equilibrio che regna tra le ultime 10 squadre del girone B ha dell’incredibile. Tra queste ha ripreso quota l’Albinoleffe, fino a due mesi fa fanalino di coda solitario del raggruppamento, che ora ha visto aumentare le proprie chance di salvezza diretta grazie ad un trend positivo. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva Daniel Zinon Kouko, attaccante classe ’89 degli orobici.

5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 8 partite. Non male per una squadra che nel girone d’andata faticava a far punti…

“All’andata abbiamo fatto fatica, soprattutto in fase realizzativa, e ci siamo ritrovati in una posizione di classifica deficitaria. Con l’arrivo a gennaio di nuovi giocatori la concorrenza è cresciuta, si è creato un gruppo ancora più solido. Questi fattori mi stanno sicuramente aiutando ad esprimermi al meglio sia in partita sia durante gli allenamenti. Stiamo pian piano raccogliendo i frutti del lavoro settimanale, ma sappiamo che ancora non basta e vogliamo continuare su questa strada”.

10 squadre in 8 punti, che potrebbero diventare persino 5, qualora il Fano battesse la Fermana nel recupero di domani. Come ti spieghi questo equilibrio?

“Il nostro non è un girone facile, il livello è più alto rispetto agli altri. Tutte le squadre che lottano per la salvezza sono ben attrezzate e hanno valori importanti. Dal canto nostro, sappiamo di dover rimanere uniti e lottare fino alla fine. A questo punto del campionato tutto dipende da noi”.

Sabato la Fermana si è confermata un avversario particolarmente ostico. Più un punto guadagnato o un’occasione persa per allungare sulle dirette rivali?

“È un buon punto, che ci permette di proseguire nel nostro cammino. La Fermana ha un organico contro cui è difficile giocare e il campo lo ha dimostrato. Colgo l’occasione per scusarmi con i ragazzi e il mister per il mio nervosismo durante la sostituzione di sabato. Avrei dovuto incitare il compagno che stava prendendo il mio posto, ma ero arrabbiato con me stesso per la prestazione. Avrei voluto dare di più per la squadra ed ero rammaricato per non esserci riuscito”.

La lotta per la salvezza è ancora più avvincente grazie ai molteplici scontri diretti in programma e a questo proposito domenica a Bergamo arriva il Rimini…

“Come detto prima, dobbiamo concentrarci esclusivamente su noi stessi e fare più punti possibili. Negli scontri diretti non tutti potranno smuovere la classifica. Le altre non mollano, per questo non sarà facile. Il Rimini all’andata ci ha battuti. È stata una partita molto difficile. Siamo chiamati a vincere a tutti i costi e potremo farlo solo con la forza del gruppo”.