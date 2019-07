AlbinoLeffe, si saluta l'Atalanta: al via i lavori per il nuovo stadio

Si andranno presto separando le strade di Atalanta e AlbinoLeffe, poiché, come comunicato dal club seriano, lunedì 29 luglio è stato rilasciato il Permesso di Costruire per la realizzazione del nuovo stadio a Zanica: lavori che hanno preso al via proprio quest'oggi, per un progetto i cui dettagli e le cui peculiarità saranno presentati alla stampa e al pubblico al termine del mese di agosto.

Ricordiamo intanto che le prime gare della stagione della Celeste, in attesa che sia pronto l'impianto, saranno disputate al "Città di Gorgonzola", casa della Giana Erminio.