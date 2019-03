Albissola, Colla: "Siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di una scossa"

L'amministratore delegato dell'Albissola Gian Piero Colla ha parlato a SVSport dopo il ko con la Carrarese. Prossimo match contro la Juventus Under 23: "Siamo veramente in difficoltà, credo che la squadra a questo punto abbia bisogno di una scossa: non so quale sarà né di che tipo, però la squadra ne ha bisogno e questo è certo. La partita? Nel primo tempo abbiamo retto senza riuscire a segnare, loro poi hanno giocatori di qualità diversa come Tavano e Maccarone e sai che puoi prendere gol per cui devi essere capace a sfruttare le occasioni che ti capitano. L'Albissola a 360 gradi? Dobbiamo veramente lavorare sodo per portare a casa questa salvezza e penso che una parte della società vada un pochino riorganizzata perché questa è una categoria difficile. Abbiamo poi la questione stadio sul quale abbiamo intenzione di andare in fondo. Il perché del gap con gli avversari che emerge spesso nelle nostre partite? Ora le alternative le abbiamo: sono arrivati giocatori importanti come Moretti e Cisco e abbiamo recuperato Russo. Oggi mancava Martignago, Damonte non era al meglio, ma attenzione non sto cercando scuse: credo che l'Albissola abbia l'organico e sia viva, però dobbiamo capire il perché ad un certo punto si palesi il gap con gli altri. Non so cosa succeda, probabilmente abbiamo bisogno di una scossa: sta a me, alla dirigenza, al presidente e al direttore sportivo darla. Altrimenti ci prendiamo dei rischi nonostante amministrativamente la società sia normale, sottolineo non virtuosa, ma normale cercando di rispettare in tutti i modi i suoi impegni.Può succedere di tutto, penso che la società debba confrontarsi. Se ci saranno delle scelte, saranno condivise con il consiglio d'amministrazione: niente contro i ragazzi, sul loro impegno non c'è nulla da dire. Vediamo cosa succederà da adesso in poi: può succedere di tutto a tutti i livelli societari, nessuno escluso. Non possiamo più concederci distrazioni, ci restano nove partite e bisogna giocarle tutte fino alla morte".