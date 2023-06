ufficiale Il Trapani ha scelto il nuovo Ds. È l'ex Carpi e Siena Mussi

È con una nota ufficiale che il Trapani comunica che Andrea Mussi è il nuovo Ds del club, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

Ecco il comunicato:

"Andrea Mussi è il nuovo direttore sportivo del Trapani. Ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina, Empoli e Pescara, è stato direttore sportivo a Pavia, in serie C, dal 2014 al 2016 e capo scout della Pro Vercelli, in serie B ,nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Nel gennaio 2018 assume l’incarico di Ds all’Albissola in Serie C. Successivamente passa la Carpi e nel 2021 diventa Responsabile Area Scouting Siena Calcio in serie C.

Il nuovo Ds granata è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala stampa “Franco Auci” dello stadio Provinciale a cui erano presenti il presidente, Valerio Antonino e il Dg, Claudio Anellucci".